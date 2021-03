Elon Musk in versione papà su Twitter: ecco il primo ritratto di famiglia con suo figlio X

Elon Musk ha pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter una rara foto di famiglia in cui si vede non solo la sua ragazza Grimes, ma anche suo figlio, X Æ A-Xii, da Starbase, la città che vuole costruire in Texas e per cui ha già avviato le pratiche burocratiche.

Il significato del nome dell'ultimo arrivato di casa Musk è stato al centro di una discussione che ha interessato anche i social, oltre che i follower dell'imprenditore sudafricano. Il bambino, nato nel maggio 2020, è tenuto in braccio da Musk sotto gli occhi di mamma Grimes che lo sorveglia attentamente mentre gioca con un mazzo di fiori.

La foto è condita semplicemente dalla didascalia "Starbase, Texas", quasi a rimarcare la quotidianità nella città che dovrebbe nascere nello stato americano dove ha sede SpaceX e da dove partono molte delle missioni spaziali.

Musk e Grimes chiamano semplicemente il bambino "X": la coppia si frequenta da maggio 2018 ma non è il primo figlio per il magnate e CEO di Tesla, che ha altri cinque figli dalla sua prima moglie Justine.

Che Musk voglia fare sul serio con la costruzione di questa città non è una novità: anche il giudice della contea di Cameron, Eddie Trevino Jr, ha confermato che le sue società hanno presentato le documentazioni per iniziare i lavori.