Elon Musk in visita a Firenze, il video messaggio col sindaco: 'visitatela!'

Ospite d'eccezione per Firenze in questi giorni. Nella giornata di ieri, martedì 10 Agosto 2021, Elon Musk ha visitato il capoluogo toscano, accolto dal sindaco Dario Nardella che l'ha accompagnato nella sala di Cosimo I di Palazzo Vecchio.

Insieme al primo cittadino di Firenze, anche il direttore della Galleria degli Uffizi, Eike Schmidt, che alle 20 ha permesso all'imprenditore sudafricano e a compagna Grimes di visitare la galleria e vedere da vicino l'enorme patrimonio artistico contenuto al suo interno. Tra le opere più ammirate dal gruppo figurerebbero la Tebaide e la Glorificazione della Vergine di Beato Angelico, ma anche la Battaglia di San Romano di Paolo Uccello, il Ritratto dei duchi di Montefeltro di Piero della Francesca ed i capolavori delle sale di Leonardo, Michelangelo e Botticelli.

Ad accompagnare Musk anche Fabrizio Moretti, il critico e collezionista d'arte. Secondo quanto riportato da Repubblica, il numero uno di SpaceX e Tesla sarebbe rimasto impressionato anche dal Salone dei 500 di Palazzo Vecchio, e dal libro degli ospiti che avrebbe anche firmato.

Lo stesso Nardella ha pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram un video in compagnia di Musk, dove quest'ultimo si cimenta in messaggio in italiano in cui invita tutti a "visitare Firenze". Nella descrizione del video, il sindaco si è detto felice di dare il benvenuto a Firenze a "Elon Musk e Grimes. La vostra presenza è d'ispirazione per il futuro di Firenze e del mondo interno".

Il sindaco ha regalato a Nardella alcuni doni di Stefano Ricci e delle Officine di Santa Maria Novella. A quanto pare durante l'incontro si sarebbe parlato anche di mobilità sostenibile ed auto elettriche: il primo cittadino ha raccontato a Musk di come Firenze sta puntando sulla mobilità elettrica.