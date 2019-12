Elon Musk ha visitato la sua pagina di Wikipedia ed ha chiesto un sacco di modifiche

Elon Musk la scorsa notte su Twitter ha rivelato di aver fatto un giro sulla sua pagina presente su Wikipedia per controllare i contenuti e le informazioni riportate ma, sfortunatamente, ha trovato tante inesattezze al punto che in un tweet ha svelato di aver "chiesto un miliardo di modifiche".

L'imprenditore sudafricano ha messo in discussione già le informazioni riportate nelle prime frasi, ed ha affermato che "non sono un investitore in quanto faccio zero investimento. Se Tesla e SpaceX falliranno, accadrà lo stesso anche a me". Musk ha sottolineato che tutta la sua ricchezza è legata alle partecipazioni azionarie nelle due compagnie, in linea con quanto affermato durante la battaglia legale con il sub Vernon Unsworth che si è conclusa favorevolmente per lui.

Un utente ha chiesto a Musk se Tesla dovrebbe contare come investimento, ma l'imprenditore ha osservato di aver trasferito i proventi di tutte le sue società da una parte all'altra: "sono società in cui io ho un ruolo fondamentale. Non è giusto chiedere ad altri di mettere soldi se per primo non lo faccio io".

Un'altra persona ha suggerito invece di sostituire il termine "investitore" con "business magnet", un'etichetta che è piaciuta a Musk, ed infatti è stata applicata alla pagina Wikipedia, "sotto sua espressa richiesta".