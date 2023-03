Elon Musk vorrebbe creare una città aziendale chiamata Snailbrook

Il sempre attivo Elon Musk non sta di certo mancando di far parlare di sé anche nei primi mesi del 2023. In seguito alla questione del potenziale acquisto della Silicon Valley Bank, cosa che però, a meno di colpi di scena, non sembrerebbe concretizzarsi per ora, adesso il noto imprenditore sta attirando l'attenzione per un'altra possibile idea.

A tal proposito, come riportato anche da Gizmodo e Wall Street Journal, stanno iniziando a circolare voci secondo cui Musk starebbe valutando la realizzazione di una città aziendale chiamata Snailbrook. Qualcuno è già arrivato a indicare come "utopia" il tutto, ma il piano dell'imprenditore, perlomeno secondo quanto emerso, sarebbe quello di "dare vita" a un luogo ospitale per i lavoratori delle sue aziende.

Ciò che sarebbe allo studio sarebbe infatti una città aziendale in Texas pensata per i dipendenti di SpaceX, The Boring Company e Tesla. D'altronde, non è un segreto che le aziende di Elon Musk siano molte. In ogni caso, il progetto dell'imprenditore sarebbe in fase di valutazione a circa 35 miglia di distanza dalla capitale dello stato del Texas, Austin. Più precisamente, si fa riferimento alla contea di Bastrop.

Sempre stando alle informazioni emerse, i piani di Musk vedrebbero la costruzione di 110 case attorno agli edifici relativi a SpaceX e The Boring Company. Alcune strutture Tesla sarebbero poi raggiungibili in breve tempo in automobile. La mossa di Musk sembrerebbe atta anche a far risparmiare i lavoratori in termini di affitto, dato che, ad esempio, ai dipendenti di The Boring Company sarebbero già stati proposti alloggi che partono da circa 800 dollari al mese per un'abitazione con due o tre camere da letto. Considerate che, indicativamente, in quella zona l'affitto medio è pari a circa 2.200 dollari al mese.

Ma cosa accadrebbe nel caso in cui qualcuno venisse licenziato? Secondo le prime indiscrezioni, la volontà di Musk e soci sarebbe quella di dare 30 giorni di tempo per lasciare la casa alle persone coinvolte in licenziamenti o che hanno comunque intenzione, per qualche motivo, di abbandonare il lavoro.

Al netto delle questioni lavorative, risulta interessante notare come Musk vorrebbe gestire anche la vita interna alla città. Le fonti riportano infatti che l'imprenditore avrebbe intenzione di convertire una delle case della zona in una scuola, così da offrire lezioni, perlomeno inizialmente, a un massimo di 15 studenti. L'elezione del sindaco? Certo, ci sono già voci anche relativamente a quel tipo di situazione.

Non è però ben chiaro attualmente come andrà a finire il tutto, considerando anche che alcune persone residenti nei pressi della zona coinvolta hanno già iniziato a esprimere preoccupazioni, relative ad esempio all'impatto ambientale che gli scarichi di The Boring Company potrebbero avere sulla zona. Insomma, ci sono ancora un buon numero di questioni da chiarire, ma di certo la presunta idea di Musk non sta passando inosservata.