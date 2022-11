Elon Musk vorrebbe rendere Twitter a pagamento, anche per visualizzare i tweet

Un nuovo rapporto pubblicato da Platformer riferisce che Elon Musk starebbe prendendo in considerazione l’idea di rendere Twitter completamente a pagamento, anche per visualizzare i tweet pubblicati dagli utenti.

L’indiscrezione è emersa da una persona vicina al nuovo amministratore delegato, che starebbe discutendo della possibilità insieme ad uno dei suoi consiglieri (il venture capitalist David Sacks).

Al momento ancora non è stata presa una decisione definitiva sulla questione, e le incognite sono ancora tante. Platformer riferisce che Twitter potrebbe diventare gratuito per un certo periodo di tempo ogni mese, per poi introdurre dei limiti che per essere rimossi richiederanno il pagamento di una quota da parte. Chiaramente, siamo nel campo delle ipotesi e non è chiaro quale direzione abbia intenzione di intraprendere la nuova dirigenza del social network. Fateci sapere però cosa ne pensate tramite la sezione commenti.

Nel frattempo, a proposito di abbonamenti, Twitter Blue sembra essere in ritardo e secondo molti la scelta sarebbe anche legata alle elezioni di midterm che si terranno nelle prossime ore negli Stati Uniti. Il servizio a pagamento dell’azienda offre la possibilità di ottenere il badge di profilo verificato.

La nuova politica messa in atto da Musk ha fatto fuggire Gigi Hadid da Twitter, che ha annunciato tramite Instagram la chiusura del suo profilo ufficiale.