Elon Musk vs dipendenti Twitter: dallo stop al pranzo gratis ai report interni

In queste ore si sta discutendo non poco del licenziamento effettuato da Musk su Twitter, ma non c'è solamente questo accadimento ad attirare l'attenzione. Infatti, più passano le ore e più emergono report non di poco conto per Twitter (e chiaramente per i suoi dipendenti).

Una delle questioni emerse di recente è quella relativa al fatto che Musk avrebbe "ignorato" alcuni avvertimenti dello staff sulla verifica degli account. A tal proposito, secondo quanto riportato da ArsTechnica, il team Trust and Safety di Twitter avrebbe tentato di avvertire l'imprenditore, mediante un presunto report interno, che i malintenzionati avrebbero potuto impersonare altre entità pagando per la sottoscrizione Blue. Insomma, il potenziale utilizzo improprio del sistema di verifica sarebbe stato evidenziato internamente ancora prima del lancio dell'abbonamento, ma Musk non avrebbe ascoltato i succitati dipendenti di Twitter.

Oltre a questo, stando a quanto riportato da The Verge, GroupM, parte di WPP, la più grande società pubblicitaria del mondo, starebbe indicando ai propri clienti che attualmente l'acquisto di annunci sulla piattaforma Twitter sarebbe "ad alto rischio". In parole povere, la fuga di inserzionisti da Twitter starebbe continuando (o quantomeno sembra che un buon numero di importanti realtà siano preoccupate in merito a quanto sta accadendo).

Per il resto, Musk ha affermato di aver intenzione di eliminare la dicitura che indica da quale dispositivo vengono inviati i tweet. Il CEO ha affermato che "nessuno sa perché è stata implementata", ma in realtà in seguito è intervenuto persino Jack Dorsey per spiegare che la funzionalità è stata pensata come uno strumento per dare visibilità ai client di terze parti. In ogni caso, niente più aziende che pubblicizzano per sbaglio i propri prodotti da un iPhone. Rimanendo in campo funzionalità, tra l'altro, come riportato da TechCrunch, Musk ha affermato che presto le organizzazioni potranno verificare gli account Twitter affiliati.

Infine (sì, ogni notizia su Musk è più che altro un riassunto, visto in quante questioni è solito inserirsi nell'arco di poche ore), si torna alla questione staff. Ebbene, come riportato da Gizchina, Musk avrebbe rimosso il pranzo gratuito per i dipendenti della sede di Twitter di San Francisco. Sembra che si conti in questo modo di risparmiare 13 milioni di dollari all'anno. Come ben potete immaginare, anche in questo caso non tutti sembrano averla presa bene. Insomma, per il momento la situazione sembra restare quantomeno "caotica" per Twitter.