Elon Musk vs Jeff Bezos: le due compagnie in lista per andare sulla Luna con la NASA

L'agenzia spaziale americana ha intenzione di tornare sul nostro bel satellite nel 2024. Con questo obiettivo in mente, recentemente ha assegnato quasi 1 miliardo di dollari a tre compagnie spaziali, comprese quelle di proprietà di Elon Musk e Jeff Bezos. Il motivo? Sviluppare dei lander lunari per il ritorno sulla Luna.

I tre competeranno l'uno contro l'altro durante il periodo contrattuale, e termineranno nel febbraio del 2021, quando la NASA deciderà quale di loro avrà l'opportunità di svolgere le missioni dimostrative. "L'America sta avanzando con l'ultimo passo necessario per far atterrare gli astronauti sulla Luna entro il 2024, incluso l'incredibile momento in cui vedremo la prima donna mettere piede sulla superficie lunare", ha dichiarato l'amministratore della NASA Jim Bridenstine.

"Questa è la prima volta dall'era Apollo che la NASA ha finanziamenti diretti per un sistema di atterraggio umano, e ora abbiamo delle società a contratto per svolgere il lavoro per il programma Artemis". Il sistema di atterraggio umano è uno degli elementi chiave della missione Artemis, insieme allo Space Launch System, la capsula dell'equipaggio Orion e il Gateway lunare, una piccola stazione spaziale che orbiterà attorno alla Luna.

I preparativi stanno andando avanti nonostante l'attuale pandemia mondiale. "Voglio dire che è importante che questa agenzia faccia questo ora, perché il nostro paese, e il ​​mondo intero è stato scosso da questa pandemia di coronavirus", dichiara infine Bridenstine. "Eppure, dobbiamo dare speranza alle persone. Dobbiamo dare loro qualcosa a cui possono guardare, sognare, qualcosa che ispirerà non solo la nazione ma il mondo intero."