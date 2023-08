Elon Musk vs. Mark Zuckerberg: il combattimento si farà e sarà trasmesso in diretta su X

A fine giugno, Elon Musk ha sfidato Mark Zuckerberg in un combattimento "all'ultimo sangue". I due CEO di Twitter e Meta sono giunti ai ferri corti dopo il lancio del Twitter-clone Meta Threads, che nelle scorse settimane ha rubato milioni di utenti a X. Fortunatamente, i due tycoon sono rinsaviti e lo scontro è stato annullato... o forse no?

Come un fulmine a ciel sereno (si fa per dire, visto che il CEO di Tesla ci ha abituati a "sparate" ben più clamorose), Elon Musk ha annunciato su X che lo "scontro tra Elon Musk e Mark Zuckerberg sarà trasmesso su X in livestreaming. Tutti i proventi saranno donati in beneficienza per i veterani [dell'esercito americano]". Difficile dire se si tratti di un disperato tentativo di farsi pubblicità o meno (visto anche il fuggi-fuggi di utenti da Twitter negli ultimi tempi), ma sembra proprio che il cage match tra i due CEO si farà.

Resta da capire cosa abbia spinto Mark Zuckerberg a tornare sui suoi passi, dopo che a metà luglio aveva chiarito che un match contro Elon Musk non ci sarebbe mai stato. Negli ultimi tempi, comunque, sembra essere stato proprio il tycoon sudafricano ad alimentare la sfida contro il CEO di Meta: per esempio, Elon Musk ha proposto il Colosseo come "teatro" per lo scontro, arrivando persino a insultare Mark Zuckerberg per fargli accettare il match.

Una scelta piuttosto bizzarra, specie se consideriamo che Musk potrebbe uscirne con le ossa rotte (letteralmente!), dal momento che Mark Zuckerberg pratica jujitsu ormai da anni. In ogni caso, a dare ulteriore ufficialità all'incontro ci ha pensato un post di Linda Yaccarino su X, che ha risposto a Elon Musk che "terrà libero il calendario" in vista del combattimento.

Al momento, l'unico a non essersi espresso sul cage match è Mark Zuckerberg, l'eterno indeciso. Già a fine luglio, Reuters aveva svelato che Zuckerberg sarebbe stato molto combattuto di fronte all'idea di una "scazzottata" contro Musk, facendone più che altro una questione di immagine personale: il CEO di Meta, infatti, avrebbe intenzione di proporsi come una personalità autorevole e affidabile nel mondo dell'hi-tech e starebbe valutando le potenziali ripercussioni negative sulla sua figura.