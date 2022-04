Elon Musk vuole acquistare Twitter: ecco l'ultima manovra del Consiglio

Sembra essere passato un secolo dall'acquisto del 9,2% di Twitter da parte di Elon Musk. Da allora, il magnate sudafricano ha rifiutato un posto nel CDA e ha fatto un'importante offerta per acquisire l'intera compagnia.

Proprio su quest'ultimo punto si sono rincorse le ultime notizie, soprattutto in merito al possibile rifiuto da parte di Twitter all'offerta di Musk, che, a quanto pare, sarebbero ormai cosa certa.

Il CDA, infatti, secondo quanto riportato da The Verge, avrebbe emesso un nuovo "piano per preservare i diritti degli azionisti" che, di fatto, potrebbe far eclissare definitivamente le ambizioni del Patron di Tesla in merito all'acquisto della popolare piattaforma dei cinguettii.

Un'operazione, quella del consiglio, nota in gergo come poison pill - letteralmente "pillola avvelenata" -, che bloccherebbe preventivamente le acquisizioni in caso di offerte, dando il diritto ad alcuni azionisti di aumentare la propria presenza in termini di azioni.

Una mossa, questa, che potrebbe avere risvolti inaspettati a brevissimo termine. Infatti, dopo le prime voci in merito a un possibile rifiuto da parte del CDA, lo stesso Musk avrebbe affermato, incredulo, che a quel punto avrebbe dovuto "riconsiderare la posizione di azionista": un problema non da poco, dal momento che attualmente Elon Musk è l'azionista di maggioranza di Twitter.