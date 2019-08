Elon Musk vuole andare personalmente sulla Luna e su Marte: SpaceX nel 2021?

Elon Musk ha sempre avuto piani particolarmente ambiziosi. Per questo motivo, non ci sorprende che l'imprenditore abbia dichiarato, in una recente intervista rilasciata a CBS News, di voler andare in prima persona sulla Luna e su Marte e che i primi progetti spaziali verso questa direzione partiranno prima di quanto si possa pensare.

In particolare, alla domanda "Ci sarà qualcuno che metterà piede sulla Luna. Ci sarà qualcuno che metterà piede su Marte. Potrebbero essere tuoi quei piedi un giorno?", Musk ha risposto: "Vorrei andare sulla Luna e su Marte. Penso che sarebbe abbastanza divertente. Ma devo assicurarmi che l'obiettivo principale sia rendere la vita multi-planetaria. Questa non è una sorta di ricerca personale per andare sulla Luna o su Marte. Il mio pensiero filosofico è in linea con quello di 'Guida galattica per gli autostoppisti' di Douglas Adams". Insomma, sembra proprio che Elon Musk voglia andare personalmente sulla Luna e su Marte, ma ovviamente lo scopo non è quello di "gonfiare" il suo ego.

Ma quale sarà il primo passo verso questa direzione? "(In riferimento a SpaceX e alle altre compagnie spaziali, ndr) Sembrerà piuttosto folle, ma penso che potremmo atterrare sulla Luna in meno di due anni con un veicolo senza equipaggio. Forse dopo un altro anno o due potremmo inviare l'equipaggio. Direi quindi quattro anni per la missione con equipaggio". Tirando le somme, i piani di Musk sembrano essere i seguenti: atterraggio senza equipaggio nel 2021 e missione con equipaggio nel 2023. Nel frattempo, il CEO di SpaceX rivelerà un aggiornamento del design di Starship entro metà agosto.