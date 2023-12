Elon Musk vuole aprire la sua università: '50 iscritti, solo materie STEM'

Come tutti sappiamo, Elon Musk e le università non vanno d'accordo: lo stesso Musk, infatti, ha faticato a completare i suoi studi universitari, mentre ha spiegato in passato di credere che i college siano un luogo di divertimento più che di studio. Questa visione, però, potrebbe cambiare quando Elon Musk fonderà la sua università in Texas.

Ebbene sì, avete capito bene: Elon Musk vuole aprire la sua università ad Austin, in Texas. A svelarlo è Bloomberg, che ha scoperto che l'ente di beneficenza del tycoon dietro Tesla, Twitter e SpaceX, The Foundation, ha creato un fondo da 100 milioni di Dollari per l'apertura di scuole primarie e secondare focalizzare sulle materie STEM nella città texana, con lo scopo ultimo di inaugurare un'università STEM all'avanguardia poco distante dalle grandi factory di Tesla e SpaceX.

I documenti scovati da Bloomberg, che riportano inequivocabilmente l'interesse di Musk per un istituto del genere, spiegano che l'università metterà al lavoro in qualità di docenti dei "professionisti con grande esperienza" in settori come la matematica, le scienze, l'ingegneria e la fisica, promuovendo un "approccio volto all'apprendimento hands-on mediante simulazioni, case study, progetti di fabbricazione e design e laboratori". Nei prossimi mesi, l'università dovrebbe richiedere formalmente un accredito presso la Southern Association of Colleges e la School Commission on Colleges.

Sembra dunque piuttosto evidente che lo scopo di Musk sia quello di creare i futuri lavoratori di Tesla, SpaceX e X con un'università dal forte spirito pratico e sperimentale. Per questo stesso motivo, l'insegnamento promosso dalla Fondazione Musk inizierà proprio nelle scuole dell'area di Austin, dove verranno promossi programmi STEM anche per i più piccoli. In ogni caso, almeno inizialmente, l'"Università Musk" avrà solo 50 iscritti, "con lo scopo di ingrandire il numero di immatricolati nel corso del tempo".

Secondo un report del Wall Street Journal, inoltre, Elon Musk avrebbe studiato il Metodo Montessori e vorrebbe utilizzarlo negli istituti scolastici che faranno riferimento alla sua Fondazione no-profit, partendo da quelli che comporranno l'insediamento Starbase di SpaceX, che dovrebbe anch'esso sorgere in Texas.