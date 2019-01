Elon Musk vuole aumentare la tua intelligenza, montandoti un chip dentro la testa

Neuralink è una delle aziende del patron di Tesla, Elon Musk. L'azienda si occupa di sviluppare soluzioni fondamentalmente transumaniste, in grado di superare i limiti biologici umani con chip da innestare nel nostro corpo. In particolare, Musk vorrebbe che montassimo un hard drive all'interno del nostro cranio per diventare super-intelligenti.

"Neuralink sta sviluppando una macchina cerebrale a larghezza di banda ultra elevata per connettere gli umani ai computer", si legge sul sito dell'azienda. Che, per la cronaca, in questo momento è alla ricerca di IT Support specialisti, ingegnere, digital designer e una pluralità di altre figure professionali — ma il requisito per essere assunti è quello di avere "abilità eccezionali".

Il chip di Musk perfezionerebbe dunque le capacità di ragionamento, ma anche la memoria, dell'uomo grazie all'innesto di una intelligenza artificiale. "Darebbe una possibilità a chiunque voglia avere una cognizione da superuomo", ha spiegato Musk stando a quanto riporta itmunch.com, "a chiunque voglia".

Musk nel corso della trasmissione podcast con Joe Rogan ha detto che siamo già dei cyborg perché siamo in grado di rispondere a qualsiasi domanda istantaneamente, e ora possiamo ricordare un sacco di cose chiaramente. Ovviamente Musk allude al nostro utilizzo degli smarptone, che ci portiamo ovunque e ci permettono di fare tutte queste cose e, in un certo senso, si comportano come una nostra estensione.

Da qui il passaggio è semplice: ora accedere a queste informazioni, alle immagini, e ai video, richiede tempo. Il passaggio di dati tra il noi biologico e quello che Musk chiama il "noi digitale" (il nostro smartphone) è lento, richiede il tempo di digitare, e processare le informazioni. Tanto vale saltare direttamente questo passaggio intermedio e processare tutte le informazioni direttamente all'interno della nostra scatola cranica. Sembra più semplice a dirsi che a farsi.