Elon Musk vuole comprare Twitter per accelerare lo sviluppo di X, l'app per tutto

La retromarcia di Elon Musk sull’acquisto di Twitter di ieri sera ha portato il social network nuovamente al centro del dibattito, dopo qualche settimana di scontro legale in cui le parti si erano confrontate anche aspramente per bocca dei legali.

Il CEO sudafricano, tramite Twitter, ha voluto spiegare il motivo per cui ha deciso di fare questo nuovo passo avanti.

Musk, nella fattispecie, ha nuovamente parlato di X, la sua presunta applicazione di cui aveva discusso in estate. Nel cinguettio, l’amministratore delegato di SpaceX e Tesla ha affermato che “l’acquisto di Twitter farà da acceleratore per la creazione di X, l’app per tutto”.

Al momento su X si sa ben poco, ed il nome era emerso qualche mese fa quando parlando con un follower Elon Musk aveva discusso di questa everything app, di cui però non si conoscono i contorni del progetto.

Sotto questo nuovo post, i follower si stanno sbizzarrendo ad immaginare X, ma al momento da Musk non sono arrivati ulteriori commenti a riguardo.

Nella giornata di ieri Elon Musk aveva proposto un piano di pace per la guerra in Ucraina, che ha provocato la furiosa reazione da parte del Governo Ucraino, ed alcuni elogi dal Cremlino per bocca del portavoce di Putin, Dmitry Peskov.