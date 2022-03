Elon Musk vuole lanciare un social network? Ci sta pensando davvero!

Solo qualche giorno fa Elon Musk ha lanciato un sondaggio su Twitter, chiedendo ai suoi follower se l'algoritmo della piattaforma blu dovrebbe essere reso open source. Con una schiacciante maggioranza ha vinto il "si" e la vicenda ha subito un'inaspettata evoluzione.

In molti già sapranno qual è la posizione del CEO di Tesla in merito alla libertà di parola. Solo di recente, infatti, il miliardario sudafricano aveva annunciato di non avere nessuna intenzione di mettere a tacere sulla sua rete i media russi, nonostante si trattasse di propaganda di Stato. Tutto ciò avveniva mentre lo stesso Musk avvisava gli ucraini che Starlink fosse a rischio tracciamento.

Una dichiarazione piuttosto controversa, che ha lasciato spazio a un dibattito molto interessante su un tema incredibilmente divisivo. In questo contesto si inserisce un secondo sondaggio di Musk di qualche giorno fa proprio sulla libertà d'espressione come tassello essenziale in una democrazia funzionale. Clamorosamente, in questo caso la community ha votato "No" in larga maggioranza, lasciando ancora una volta aperto il dibattito.

Pur non entrando nel merito della questione, tutti questi eventi hanno portato alla risposta odierna dell'eccentrico creatore di SpaceX. Infatti, nelle ultime ore un utente ha chiesto a Musk se stesse ponderando davvero l'idea di costruire una piattaforma social basata su "un algoritmo open source, una - piattaforma - dove la libertà di parola sia considerata un elemento di massima priorità, una dove la propaganda è ridotta all'osso".

La risposta di Musk non si è fatta attendere: "Ci sto pensando molto seriamente".