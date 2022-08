Elon Musk vuole spaventarci: annunciato evento Neuralink per Halloween

Solo un paio di giorni fa, vi abbiamo riportato che Elon Musk si sarebbe stancato di Neuralink per via delle sue ricerche troppo lente, iniziando a investire nel suo principale competitor. Meno di 48 ore dopo, però, arriva la notizia che Neuralink terrà uno "show and tell" ad Halloween, il 31 ottobre prossimo.

A rivelarlo è lo stesso Elon Musk su Twitter, con un post che tuttavia non fa trapelare alcuna informazione riguardo a cosa verrà mostrato da Neuralink alla conferenza. L'ultima volta che abbiamo visto dei dispositivi della compagnia fisicamente in funzione, si trattava di impianti Neuralink ad una scimmia, che le permettevano di giocare a Pong senza un controller.

Dopo la dimostrazione, tuttavia, Neuralink è stata accusata di maltrattamenti sui suoi primati di laboratorio. Dunque, l'evento del 31 ottobre potrebbe essere un momento di riscossa per la compagnia, che più volte è stata definita insoddisfacente dal suo stesso CEO, il quale ha criticato la lentezza delle ricerche e il fatto che l'azienda operasse in perdita.

L'annuncio più "grosso" che possiamo aspettarci per il 31 ottobre è sicuramente l'inizio dei trial clinici sugli esseri umani, che dovevano originariamente essere avviati già nel 2020: la possibilità, però, sembra farsi oggi concreta perché la FDA americana (Food and Drug Administration) ha già dichiarato che Neuralink è ad un passo dall'ottenere l'autorizzazione per i test sugli esseri umani, che potrebbe essere dunque definitivamente concessa all'azienda entro fine ottobre.

Altro annuncio che possiamo aspettarci è una presentazione delle interfacce uomo-computer di Neuralink, che non abbiamo mai visto se non in alcuni concept di design. Ad ogni modo, pare che il 31 ottobre la compagnia di Elon Musk dovrà giocare tutti i suoi assi nella manica, cercando di riguadagnare l'interesse del pubblico e quello del suo stesso CEO.