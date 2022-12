Elon Musk vuole trasformare Twitter nel nuovo WeChat: 'criptovalute scelta naturale'

Mentre continuano ad emergere rumor sul possibile lancio del Twitter Coin, arrivano delle importanti dichiarazioni da parte dell’amministratore delegato Elon Musk, che ha definito una “scelta naturale” la possibile integrazione dei token nella piattaforma di social media.

Musk ancora una volta ha preso ad esempio WeChat, che “ha molte funzionalità che Twitter dovrebbe avere. Per Twitter sarebbe un gioco da ragazzi introdurre pagamenti sia in criptovalute che in valuta legale, oltre che renderli facili da usare”.

Le dichiarazioni di Musk arrivano in occasione di un nuovo Twitter Space ospitato da Mario Nawfal, nel corso del quale ha delineato la sua visione di Twitter per il futuro. Il CEO sudafricano ritiene che le criptovalute si faranno spazio tra le banche centrali e le politiche monetarie globali. ”Penso che ci sia un ruolo per le criptovalute in futuro, e non sto parlando di nessuna criptovaluta particolare. Saranno un mezzo per garantire che il sistema monetario non venga completamente corrotto e saranno concorrenti al sistema fiat. Quindi, se il sistema fiat diventa eccessivamente restrittivo, le criptovalute cresceranno” ha affermato il CEO, secondo cui in futuro le banche creeranno delle loro criptovalute e “le persone useranno le criptovalute che secondo loro cresceranno di valore nel tempo e non useranno quelle che ritengono perderanno valore”.

Nel frattempo, quest’oggi è emersa la notizia che Elon Musk ha allestito delle camere da letto nella sede di Twitter.