Elon Musk vuole 'Twitter 2.0', tra chat crittografate e messaggi vocali

La continua volontà di Elon Musk di licenziare dipendenti di Twitter nel corso dei prossimi giorni si sta manifestando con il trascorrere delle settimane, tra caos e problemi tecnici non indifferenti per il social network. Al contempo, però, il CEO di Tesla ha le idee chiare: Twitter ha bisogno di messaggi vocali e chat crittografate.

Come riportato da The Verge, Musk ha ripetutamente mostrato il suo desiderio di migliorare i messaggi diretti su Twitter e, in un incontro recente con i dipendenti, ha proposto quello che lui definisce “Twitter 2.0”. Si tratta di una evoluzione del servizio, ai suoi occhi, con l’introduzione di chiamate vocali, videochiamate e chat private crittografate per “consentire agli utenti di comunicare senza preoccuparsi della privacy, evitando violazioni di dati future su Twitter”.

Una cosa è certa: queste funzionalità renderebbero Twitter molto più versatile, completo, vicino ai social network di casa Meta e pronto a sfidare Mark Zuckerberg e il suo impero. La priorità assoluta di Elon Musk riguarda pertanto la crittografia, e ciò è evidente dalle sue lodi per Signal, applicazione di messaggistica diventata famosa nel corso degli ultimi anni per il suo focus sulla tutela degli utenti.

Anzi, Musk avrebbe già parlato con Moxie Marlinspike, creatore di Signal, per eventualmente ricevere supporto tecnico nello sviluppo della crittografia dei messaggi privati su Twitter. A tale proposito, lo stesso Musk ha ricordato che Marlinspike lavorava presso Twitter, ma che la sua proposta di introdurre DM crittografati non venne considerata; da lì, dunque, egli decise di dare vita a Signal.

In tutto ciò, si è presentato un grave problema pirateria su Twitter.