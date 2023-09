Elon Musk ed X accusati di antisemitismo, il miliardario: 'hanno quasi ucciso X'

Elon Musk ha annunciato che X presenterà causa per diffamazione contro l’Anti-Defamation League, un’organizzazione che lavora per combattere antisemitismo, estremismo e fanatismo, che aveva accusato lui ed il social network di essere antisemiti.

"Per riabilitare il nome della nostra piattaforma sulla questione dell'antisemitismo, sembra che non abbiamo altra scelta che intentare una causa per diffamazione contro l'Anti-Defamation League... oh che ironia!” ha affermato Musk nella notte italiana sul proprio account X, dove ha anche incolpato l’ADL per il calo delle entrate pubblicitarie della piattaforma negli USA. "I nostri ricavi pubblicitari negli Stati Uniti sono ancora in calo del 60%, principalmente a causa della pressione sugli inserzionisti da parte di @ADL (questo è ciò che ci dicono gli inserzionisti), quindi sono quasi riusciti a uccidere X/Twitter!" ha continuato.

Musk nella serie di tweet ha anche sottolineato di essere a favore della libertà di parola ma “contro l’antisemitismo di qualsiasi tipo”.

Su X intanto in molti fanno notare come Musk abbia apprezzato alcuni post pubblicati sotto l’hashtag #BanTheADL che era finito tra i trend tweet di X la scorsa settimana. "Dall'acquisizione, ADL ha cercato di uccidere questa piattaforma accusando falsamente lei e me di essere antisemiti" ha evidenziato Musk, il quale ha anche affermato che “se continua così, non avremo altra scelta se non quella di intentare una causa per diffamazione contro, ironicamente, la Lega “Anti-Diffamazione””.

Di recente intanto lo stesso Musk ha confermato che X utilizzerà i dati degli utenti per il training dell’IA.