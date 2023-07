Elon Musk su X: 'il nome Twitter non aveva più senso', e parla delle novità in arrivo

Del rebranding di Twitter in X abbiamo a lungo parlato su queste pagine nelle scorse ore, ed anche Elon Musk attraverso il proprio account ufficiale ha discusso del social network e delle ragioni che l’hanno spinto a questa storica decisione.

In un tweet inviato nella notte, il CEO sudafricano ha spiegato che “Twitter è stato acquisito da X Corp sia per garantire la libertà di parola sia come accelerante per X, l’app per tutto” ed ha affermato che non si tratta solo di un’azienda che cambia nome, ma fa la stessa cosa.

Secondo Musk, il nome Twitter semplicemente non aveva più senso, in quanto lo aveva solo “quando c’erano solo messaggi di 140 caratteri che andavano avanti e indietro, come gli uccelli”. Ora invece su Twitter si può pubblicare quasi tutto, inclusi video che durano diverse ore.

Le novità però non sono destinate a finire qui: nei mesi a venire X intende aggiungere un sistema di comunicazione più completo e “la capacità di gestire l’intero mondo finanziario”.

Le indicazioni che sono arrivate ieri riferiscono che molti utenti stano passando a Mastodon dopo il cambio di nome di Twitter in X. Il social in questione in generale ha beneficiato in maniera importante dell’acquisto della piattaforma da parte di Elon Musk, ed anche nei giorni successivi all’ufficializzazione ha riportato una crescita importante degli utenti.