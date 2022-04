Elon Musk sull'acquisto di Twitter: 'non se riuscirò a comprarlo', ma ha un piano b

Mentre si continua a discutere dell’offerta presentata da Elon Musk a Twitter, con cui il CEO di SpaceX e Tesla ha messo sul piatto 43 miliardi di Dollari per rilevare il 100% del social network, giunge notizia che il sudafricano non è più il primo azionista di Twitter.

Musk infatti ha perso la sua posizione di maggiore azionista di Twitter in quanto il colosso Vanguard Group ha depositato presso la Securities and Exchange Commision un documento per comunicare l’acquisto del 10% delle azioni di Twitter. Complessivamente, ora Musk è fermo al 9,2% e Vanguard al 10,3%.

Il papà di Tesla e SpaceX però continua ad essere il principale azionista individuale, seguito dal co-fondatore di Twitter Jack Dorsey che è al secondo posto. Tuttavia, nel coeso della conferenza TED2022 dove ha anche parlato della possibilità di rendere Twitter open source, Musk ha confessato di non “essere sicuro” che la sua offerta d’acquisto avrà successo e non è sicuro che questa venga accettata. Tuttavia, ha già riferito dia vere un piano b che, ovviamente, non ha svelato.

Nel frattempo, Elon Musk ha lanciato un sondaggio per l’acquisto di Twitter, che si sta concludendo con un plebiscito a favore della domanda a fronte di oltre 2 milioni di voti.