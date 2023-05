Elon Musk sull'IA: 'non è escluso che possa controllare l'umanità, per proteggerla'

Nella stessa intervista rilasciata al WSJ in cui Elon Musk ha parlato delle sue aziende, specificando che non ha alcuna intenzione di cederle ai suoi figli qualora dovesse accadergli qualcosa, il magnate sudafricano è tornato sull’intelligenza artificiale.

Parlando al CEO Council Summit organizzato dal Wall Street Journal, Musk ha affermato che l’intelligenza artificiale ha il potenziale per assumere il controllo dell’umanità, con dei distinguo.

Secondo Musk infatti “c’è una piccola probabilità che annienti l’umanità, ma tale probabilità non è a zero”. Tuttavia, c’è anche la possibilità che l’IA assuma il controllo per “la sicurezza di tutti gli umani”, quasi come una sorta di super-tata. “Esiste il rischio che qualche tipo d’intelligenza artificiale avanzata elimini o limiti la crescita dell’umanità”, è l’allarme di Musk secondo cui una superintelligenza potrebbe essere un’arma a doppio taglio.

Anche nel recente passato, il CEO di Tesla e SpaceXsi è mostrato molto diffidente nei confronti dello sviluppo incondizionato dell’IA. Lo scorso marzo, su queste pagine abbiamo riportato la notizia relativa alla lettera pubblicata da Elon Musk ed altri esperti, che hanno chiesto lo stop allo sviluppo dell’intelligenza artificiale per qualche settimana. La lettera ha suscitato però reazioni contrastanti e non è stata accolta da tutti favorevolmente, sebbene anche esponenti di spicco del settore come il CEO di OpenAI abbiano chiesto una regolamentazione.