Anche ElonJet si trasferisce su Threads: 'spero che Twitter muoia'

Ricordate l’account Twitter ElonJet che tracciava i movimenti del jet del CEO di SpaceX e Tesla, a cui il sudafricano aveva proposto 5mila Dollari in caso della chiusura del profilo? Ebbene, ha ceduto al fascino di Threads ed anche lui ora ha un account sul nuovo social network di Meta.

Come rilevato da Reuters, infatti, lo sviluppatore Jack Sweeney ha lanciato lo scorso 7 Luglio l’account Threads Elon Musk’s Jet. Il bot funziona sostanzialmente in maniera analoga alla controparte di Twitter ora bannata ed ha già tracciato su Threads il suo primo volo: un viaggio da Austin a Brownsville in Texas.

Occorre sottolineare come le informazioni presenti nell’account non siano secretate o altro, ma siano pubbliche e fornite direttamente dalla Federal Aviation Administration.

ElonJet nel giro di poche ore ha toccato quota 13mila follower e, come spiegato dallo stesso Sweeney al Business Insider, “pubblicherò su Threads le informazioni proprio come faccio su Instagram”, dove l’account conta 46mila follower. “Onestamente spero che Twitter muoia” ha aggiunto poco dopo.

Nelle scorse ore Mark Zuckerberg ha annunciato che Threads ha già superato quota 100 milioni di utenti, in meno di una settimana, superando per adozione di TikTok, Instagram e ChatGPT che hanno impiegato molto più tempo per raggiungere lo stesso traguardo.