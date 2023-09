Ecco a voi l'elusivo e sfuggente polpo Dumbo: vive sotto 800 metri sott'acqua

Nelle profondità abissali dell'oceano, dove la luce del sole non riesce a penetrare, vivono creature che sembrano uscite da un film di fantascienza. Tra questi abitanti delle tenebre, c'è il Grimpoteuthis, meglio conosciuto come "Polpo Dumbo", una creatura che, nonostante l'ambiente ostile, ha un aspetto sorprendentemente adorabile.

Questo cefalopode, che prende il nome dal celebre personaggio Disney per le sue grandi "orecchie" simili a pinne, ha un corpo morbido e gelatinoso, e si muove con grazia nell'oscurità dell'oceano, sfruttando le sue pinne per planare delicatamente vicino al fondale marino.

La sua dieta consiste principalmente in piccoli molluschi, isopodi e vermi (che nonostante l'aspetto hanno anche loro dei sentimenti), che cattura con una rete di tentacoli e poi porta alla bocca con movimenti delicati. Nonostante la sua apparente fragilità, il polpo Dumbo ha sviluppato incredibili adattamenti per sopravvivere in un ambiente così estremo, come la capacità di diventare semi-trasparente e di muoversi con il minimo sforzo per conservare energia.

Recentemente, un team di ricercatori a bordo dell'E/V Nautilus ha avuto la fortuna di incontrare uno di questi esemplari mentre esplorava una montagna sottomarina non lontano dalle Hawaii. La visione del polpo, che sembrava danzare davanti alla loro telecamera subacquea, ha suscitato grande entusiasmo tra gli scienziati, felici di poter osservare da vicino una delle creature più affascinanti e misteriose degli abissi oceanici.