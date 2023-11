Emerge un accordo segreto tra Spotify e Google per le commissioni del Play Store

Un ex dirigente di Google durante una testimonianza rilasciata durante il processo tra Epic ed il colosso dei motori di ricerca ha confermato che Big G ha un accordo con Spotify per consentire alla piattaforma di streaming musicale di aggirare le commissioni del Play Store e non pagarle.

Don Harrison, nello specifico, ha affermato che Spotify non paga alcuna commissione nel momento in cui elabora i pagamenti e paga una tassa del 4% quando sono elaborati tramite Google Pay. Entrambe le compagnie inoltre si sarebbero impegnate ad investire 50 milioni di dollari ciascuna in un fondo.

Solitamente, Google applica una commissione del 15% alle app in abbonamento presenti sul proprio Play Store, una tariffa che potrebbe essere ridotta all’11% se gli sviluppatori utilizzano soluzioni di pagamento proprietarie o se si appoggiano a terze parti.

Immediata è arrivata la risposta di Google, attraverso una nota del portavoce Dan Jackson, il quale ha spiegato che “un piccolo numero di sviluppatori che investono più direttamente in Android e Play potrebbero avere commissioni di servizio diverse come parte di una partnership più ampia che include sostanziali investimenti finanziari e integrazioni di prodotti. Queste importanti partnership di investimento ci consentono di portare più utenti su Android e Play Store, migliorando continuamente l'esperienza per tutti gli utenti e creando nuove opportunità per tutti gli sviluppatori”.

A proposito di streaming, di recente sono emersi ulteriori dettagli sui cambi al sistema di royalties di Spotify.