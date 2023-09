Emerge un Elon Musk addolorato dal libro di Isaacson: 'mia figlia non vuole vedermi'

Stanno emergendo in queste ore i primi stralci della biografia di Elon Musk scritta da Walter Isaacson, che ha trascorso più di tre anni seguendo l’amministratore delegato di Tesla. Un capitolo del libro è dedicato alla relazione del miliardario con sua figlia trangender.

A quanto pare, Musk avrebbe appreso della scelta di Vivian Jenna Wilson da una terza persona: la moglie del fratello, infatti, avrebbe ricevuto un messaggio del figlio di suo in cui si leggeva: "Ehi, sono transgender e ora mi chiamo Jenna. Non dirlo a mio padre”.

Il biografo di Musk svela che il sudafricano era “generalmente ottimista” quando ha scoperto della decisione della figlia, ma è rimasto ferito dal fatto che questa abbia interrotto le comunicazioni con lui.

"La spaccatura lo ha addolorato più di ogni altra cosa nella sua vita dopo la morte infantile del suo primogenito Nevada", scrive Isaacson.

Lo scorso anno in un’intervista al Financial Times, Jenna aveva affermato senza mezzi termini che non ha alcuna intenzione di essere associata al padre ed ha chiesto anche di cambiare legalmente il suo nome eliminando il cognome Musk affermando che “il fatto che non vivo più né desidero essere imparentato con il mio padre biologico in nessun caso modo, forma o forma" .

Di recente, Elon Musk si è detto convinto del fatto che viviamo in una simulazione.