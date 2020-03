Emergenza Coronavirus: i consigli di TIM per evitare la congestione della rete

TIM ha diffuso un nuovo avviso ai propri clienti in cui delinea una serie di linee guida da seguire per evitare la congestione della rete e ridurre possibili rallentamenti alla velocità di internet. Questo novità si aggiunge all'estenzione della connettività in fibra ottica annunciata qualche giorno fa.

In una nota pubblicata sul sito web d'assistenza, TIM raccomanda ai clienti di utilizzare, se disponibile nella propria abitazione, la connessione di rete fissa per navigare su internet anche da dispositivi che solitamente utilizzano la connettività mobile (smartphone e tablet, ad esempio). L'operatore telefonico sottolinea anche che "gli utenti che dispongono di un modem/router di rete fissa dotato di funzionalità Wi-Fi, infatti, possono facilmente collegare smartphone e tablet alla propria rete domestica, contribuendo così a non sovraccaricare la rete mobile".

In un momento in cui internet è diventato ancora più centrale nella collettività, dal momento che sempre più persone lo utilizzano per lavorare da casa, secondo TIM è necessario dare il proprio contributo per "supportare le comunicazioni dei nostri concittadini impegnati a garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali sul territorio".

Oltre a ciò, TIM consiglia anche a tutti gli utenti di pagare le fatture direttamente tramite l'area riservata del sito web, con Carta di Credito o PayPal. Le stesse metodologie possono essere usate anche per ricaricare il credito della linea mobile.