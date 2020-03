Emergenza Coronavirus: le promozioni di Vodafone per i clienti di rete fissa e mobile

Dopo aver eliminato i giga in roaming, Vodafone ha annunciato una nuova serie di iniziative e promozioni per supportare i clienti di rete fissa e mobile italiani che in questi giorni sono alle prese con l'emergenza Coronavirus.

L'operatore telefonico ha svelato che in caso di apertura di un guasto sulla rete fissa, verrà proposta al cliente la possibilità di indicare una o più SIM Vodafone su cui attivare un mese di Gigabyte illimitati da poter usare come backup per mantenere attiva la connessione internet durante il periodo di disservizio, per un massimo di 30 giorni.

Vodafone, inoltre, ha eliminato:

ogni limite in termine di minuti e giga , per un mese, per i clienti di rete mobile residenti nei comuni di cui all'allegato 1 del dPCM 1° marzo 2020

, per un mese, per i clienti di rete mobile residenti nei comuni di cui all'allegato 1 del dPCM 1° marzo 2020 ogni limite di traffico dati sulle SIM voce di tutte le imprese, partite IVA e istituzioni italiane, in tutto il Paese, per un mese.

Nello stesso comunicato Vodafone rammenta anche che "per consentire agli italiani bloccati all'estero di rimanere in contatto con i propri cari in questa situazione di emergenza, Vodafone Italia rende disponibili tutti i Giga della loro offerta nazionale anche nei paesi dell'Unione Europea, senza le limitazioni previste dalla regolamentazione UE né costi aggiuntivi, fino al 3 aprile". Per tutti i dettagli vi rimandiamo nella pagina linkata poco sopra.