Emergenza Coronavirus: Sky regala due nuovi canali ed alcuni film su Primafila

Continuano le iniziative del programma #IoRestoACasa di Sky. La pay tv ha annunciato oggi il lancio di due nuovi canali Cinema per tutti gli abbonati via satellite, fibra e digitale terrestre, che saranno accessibili senza alcun costo aggiuntivo.

Su Sky Cinema #IoRestoACasa 1 (numero 310 di Sky, numero 471 sul digitale terrestre) saranno proposti i film per tutta la famiglia, tra cui le uscite più recenti, i grandi cult del passato e prime visioni come Il giorno più bello del mondo di e con Alessandro Siani e Mio fratello rincorre i dinosauri con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese. Sarà anche l'occasione per vedere le iconiche commedie come Se scappi, ti sposo con Julia Roberts e Richard Gere.

L'altro canale sarà Sky Cinema #IoRestoaCasa 2 (numero 311 di Sky, 473 su digitale terrestre) sarà dedicato alle "emozioni forti" e saranno proposte prime TV come Rambo - Last Blood, ma anche i classici della storia del cinema come la Trilogia del Dollaro di Sergio Leone e Il primo re di Matteo Rovere, Il traditore di Marco Bellocchio e Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti.

I canali saranno accessibili su Sky Go, ma i film potranno essere visti anche in formato on demand.

Per il mese da Aprile, inoltre, agli abbonati che hanno già tutti i pacchetti Sky saranno offerti settimanalmente alcuni film su Primafila come Cena con delitto: Knives Out, Godzilla II King of The Monsters e, per i bambini, Il piccolo Yeti.

Rimarrà infine aperta per tutto il mese di aprile la visione senza costi aggiuntivi dei canali Sport e di quelli del pacchetto Famiglia per gli abbonati satellite e fibra che non hanno sottoscritto l’abbonamento ai due pacchetti.