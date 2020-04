Emergenza Coronavirus: Unieuro dona 2000 smartphone ai ricoverati in ospedale

Anche Unieuro ha deciso di scendere in campo in questo difficile momento di emergenza sanitaria a causa della diffusione del Coronavirus. La catena di distribuzione ha infatti annunciato di aver donato oltre 2000 smartphone ai pazienti ricoverati in ospedale in isolamento, per permettergli di comunicare con i propri cari.

La prima fase del progetto è già stata completata, ed ha riguardato gli ospedali dell'Emilia Romagna, dove sono in consegna i primi mille smartphone targati Motorola.

Il gigante dell'elettronica ha però attivato anche una task force operativa che ha l'obiettivo di individuare le strutture e, senza gravare su di esse, rende immediatamente disponibili i telefoni.

Unieuro però intende supportare anche coloro che sono ricoverati presso le RSA (le case di cura per gli anziani) nelle aree maggiormente colpite del paese.

"Questo progetto è nato ascoltando i racconti di chi lavora negli ospedali del nostro territorio: storie di tante persone ricoverate, costrette a privarsi anche dell’affetto dei propri cari proprio nel momento in cui ne avrebbero più bisogno. Grazie all’impegno di un team messo in piedi a tempo di record, siamo riusciti a finalizzare il progetto e a raggiungere un primo traguardo di cui siamo davvero orgogliosi" afferma Marco Titi, direttore del marketing di Unieuro Italia.

L'amministratore delegato invece ha voluto ringraziare Motorola e Vodafone per il supporto e per aver reso possibile l'iniziativa. I telefoni infatti saranno corredati di una SIM dati necessaria a garantire la connettività anche nelle strutture che sono prive del WiFi.

Secondo i le previsioni dell'OMS, entro qualche giorno il Coronavirus raggiungerà quota 1 milione di contagiati a livello mondiale.