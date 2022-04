Emergenza estinzione: oltre il 20% dei rettili sulla Terra potrebbero sparire

Almeno una specie di rettili su cinque è minacciata dall’estinzione, tra cui, più della metà, sono tartarughe e coccodrilli, secondo la prima importante valutazione globale delle cosiddette “creature a sangue freddo” del mondo.

Il declino catastrofico della biodiversità in tutto il mondo è sempre più visto come una minaccia per la vita sulla Terra, importante quanto la minaccia interconnessa del cambiamento climatico.

Le minacce ad altre creature sono state ben documentate. Oltre il 40% degli anfibi, il 25% dei mammiferi e il 13% degli uccelli potrebbero essere estinti. Ma fino ad ora, i ricercatori non avevano un quadro completo della proporzione di rettili a rischio.

In una nuova valutazione globale, pubblicata sulla rivista Nature, i ricercatori hanno studiato 10.196 specie di rettili e le hanno valutate utilizzando i criteri della Lista rossa delle specie minacciate dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN).

Hanno scoperto che almeno 1.829, il 21%, erano vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico. "È semplicemente schiacciante il numero di specie che vediamo come minacciate", ha affermato il coautore Neil Cox, che gestisce l'Unità internazionale di valutazione della biodiversità della IUCN-Conservation.

"Ora conosciamo le minacce che ogni specie di rettile deve affrontare, la comunità globale può fare il passo successivo... e investire per invertire la crisi della biodiversità, spesso troppo sottovalutata e grave". I coccodrilli e le tartarughe sono risultate essere tra le specie più a rischio, con circa il 58% e il 50% rispettivamente di specie a rischio.

Cox ha detto che questo era spesso dovuto a "sfruttamento eccessivo e continue persecuzioni". I coccodrilli vengono uccisi per la loro carne e per rimuoverli dagli insediamenti umani, ha detto, mentre le tartarughe sono prese di mira dal commercio di animali domestici e utilizzate per la medicina tradizionale.

