Emergenza Ucraina: l'app Io ora consente di effettuare donazioni in pochi tap

L’app Io della Pubblica Amministrazione, che abbiamo conosciuto nell’ultimo anno per il Green Pass Covid-19, si apre anche all’emergenza Ucraina. Dalla giornata di ieri, dopo aver effettuato il login, è possibile effettuare donazioni a favore delle popolazioni che stanno combattendo la guerra.

Come si può leggere direttamente sul sito web ufficiale di Io, ciò che bisogna fare è aprire Io, effettuare il login con SPID o con la Carta d’Identità Elettronica e quindi fare tap sul box azzurro presente sopra le notifiche, dove è presente un cuore. A questo punto si verrà reindirizzati ad un’altra pagina contenente la lista delle associazioni che stanno proponendo raccolte fondi: si va dalla Croce Rossa a Soleterre, passando per Save The Children e la Fondazione AVSI. Una volta scelta l’associazione, si potrà scegliere l’importo da donare e quindi l’app vi guiderà con il pagamento direttamente tramite le carte memorizzate nel Portafoglio.

“Questa funzionalità è parte dell’iniziativa realizzata da PagoPA S.p.A., con il supporto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, che vede l’adesione di Croce Rossa Italiana, Fondazione AVSI, Fondazione Soleterre Onlus e Save the Children, tra le realtà in prima linea nel fornire assistenza alle vittimi civili” sottolinea PagoPa nel comunicato.