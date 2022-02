Emergono nuovi dettagli sulle CPU AMD Ryzen 7000: avranno una iGPU RDNA2

Dopo aver scoperto i primi dettagli sulle CPU Ryzen 7000 di AMD al CES 2022, emergono oggi nuovi dettagli sui nuovi processori del Team Rosso, in uscita nel 2022 e dotati di un'architettura Zen4. In particolare, nonostante AMD non si stia sbottonando sulle sue nuove CPU, la scoperta è stata fatta su un driver per AMD SMU, o System Management Unit.

A riportare la notizia è l'"hardware detective" Komachi_Ensaka, che su Twitter ha spiegato che i chip Ryzen 7000 avranno una iGPU RDNA 2 con frequenza di clock da 1,1 GHz. Komachi ha anche spiegato che la iGPU dovrebbe avere due WGP, o WorkGroup Processors, ma ha chiesto agli utenti di prendere queste informazioni con le pinze, che si tratta solo di sue speculazioni personali.

Il concetto di WGP è stato introdotto da AMD con le GPU RDNA e serve per rimpiazzare le Compute Unit, o CU, come unità misurazione per la computazione degli shader. In particolare, ogni WGP contiene due CU, che a loro volta offrono 64 SPs, o Stream Processors: nel caso specifico della iGPU delle CPU Ryzen 7000, dunque, ci troveremmo di fronte da due WGP, per un totale di quattro CU e di 256 SPs.

In termini matematici, la iGPU di Ryzen 7000 dovrebbe arrivare a 0,5 TFLOPs, un risultato decisamente poco impressionante, specie se messo a confronto con le APU di nuova generazione.Tuttavia, spiega Tom's Hardware, è ancora troppo presto per fare comparazioni tra le APU in uscita nel 2022 e quelle degli scorsi anni, poiché per il momento i dati a nostra disposizione sono ancora troppo pochi.

Inoltre, le ridotte performance notate da Ensaka potrebbero anche dipendere dal fatto che il device testato sia un modello iniziale di prova della CPU, la cui uscita dovrebbe essere fissata solo per la fine del 2022. Fortunatamente, però, non dovremo aspettare quanto originariamente previsto per le nuovi chip AMD: stando ad alcuni recenti leak, infatti, le CPU Ryzen 7000 sarebbero in anticipo rispetto alla tabella di marcia dell'azienda.