Emergono nuovi dettagli su Xiaomi 12 Lite: smartphone low-cost con una grande fotocamera

Mentre Xiaomi 12 e 12 Pro si preparano al lancio globale, il produttore pechinese di smartphone sta lavorando al completamento della lineup Xiaomi 12 sia verso l'alto che verso il basso. In quest'ultimo caso, in particolare, Xiaomi dovrebbe lanciare Xiaomi 12 Lite entro la fine del 2022.

Oggi, grazie a un aggiornamento fornito dal portale Xiaomiui, scopriamo qualcosa in più sullo smartphone cinese. In particolare, Xiaomiui spiega che la lineup Xiaomi 12 Lite sarà composta da un solo device, ovvero dalla sola variante "Global" del telefono: si tratta di una differenza di peso rispetto al passato, poiché finora Xiaomi ha sempre realizzato tre versioni dei propri smartphone, una pensata per la Cina, una per l'India e una per il resto del mondo.

L'esistenza della sola versione global del device significa che Xiaomi 12 Lite verrà lanciato nella stessa forma in ogni mercato, e toglie dall'equazione la variante Lite Zoom di Xiaomi 12, che era stata rumoreggiata insieme a Xiaomi 12 Lite "standard" fin dallo scorso anno.

A quanto pare, Xiaomi 12 Lite al momento ha nome in codice "Taoyao" e model number L9, e sarà una fusione tra Xiaomi 12 e Xiaomi CIVI. Xiaomi CIVI è stato lanciato a settembre in Cina e, stando a quanto ha spiegato la stessa Xiaomi, non verrà mai portato in occidente. Lo smartphone è stato pensato per un pubblico femminile, ponendo in particolare l'enfasi sull'ottima selfie-camera.

Xiamiui ha anche condiviso un concept render e la scheda tecnica di Xiaomi 12 Lite. Lo smartphone, di cui potete vedere un'immagine in calce a questa notizia, avrà uno schermo OLED da 6,55" con curvatura 3D, una risoluzione di 2400 x 1080p e il supporto per il refresh rate dinamico fino a 120 Hz. Inoltre, sotto lo schermo del device troveremo un sensore per le impronte digitali.

Sotto la scocca del telefono ci sarà un chipset Snapdragon 778G+ o un nuovo chip della serie 700 di Qualcomm, probabilmente ancora più potente di quello rumoreggiato da Xiaomiui. Il SoC dovrebbe poi gestire il sistema operativo MIUI 13 basato su Android 12.

In teoria, il cuore pulsante del device dovrebbe essere la sua fotocamera, come già è stato per Xiaomi CIVI e come si pensava sarebbe stato anche per Xiaomi 12 Lite Zoom. Per questo, possiamo aspettarci un sistema a tre lenti con fotocamera principale da 64 MP, probabilmente una Samsung ISOCELL GW3, un grandangolo e una lente macro non meglio specificate.