Emergono i primi benchmark della nuova gpu AMD Radeon RX5600M per notebook

Emergono i primi benchmark della nuova gpu mobile AMD Radeon RX5600M, testata con 3DMark Firestrike, le cui prestazioni sembrano essere alla pari con la GeForce RTX 2060. AMD Radeon RX5600 XT entrerà a far parte della famiglia Radeon RX5000 basata su Navi e dovrebbe essere svelata durante il keynote AMD al CES 2020.

Il benchmark, individuato dall'utente _Rogame, mostra una configurazione inedita composta da AMD Radeon RX5600M e il nuovo processore Ryzen 7 4800H con 8 core e 16 threads. Il dato è interessante poiché sembra confermare che la gamma di notebook APU della serie "Renoir" Ryzen 4000 sarà abbinata alla nuova GPU di casa AMD, offrendo una soluzione più economica, almeno sulla carta, della controparte Intel e NVIDIA.

Le velocità di clock della Radeon RX5600M non sono state elencate ma la GPU sembra essere accompagnata da 6 GB di VRam GDDR6 e da un processore Ryzen 7 4800H con clock base di 2,90 GHz e boost fino a 4,30 GHz. Questa configurazione è stata confrontata con una soluzione basata su Intel Core i9-9980H e NVIDIA GeForce RTX 2060 per notebook. In termini prestazionali, Radeon RX5600M sembra offrire le stesse prestazione della controparte NVIDIA con un punteggio complessivo che mostra la RTX 2060 avanti dell'1,4% (cioè entro il margine di errore). La gpu AMD raggiunge i 14609 punti mentre la proposta di NVIDIA totalizza 14812 punti. Insomma, AMD si prepara ad entrare di prepotenza anche nella fascia media del mercato. Non resta che attendere l'imminente CES 2020 per saperne di più.