Emergono i primi leak sulla nuova cpu AMD Ryzen 7 4700U APU della famiglia 'Renoir'

Un leak trapelato grazie ad un utente di Reddit sembra aver svelato caratteristiche e benchmark della nuova CPU APU di punta targata AMD. Stiamo parlando del Ryzen 7 4700U della famiglia Ryzen 4000 "Renoir" che sarà lanciata all'inizio del 2020, prima per il mercato mobile poi per quello desktop.

AMD Ryzen 7 4700U dovrebbe essere equipaggiato con 8 core e 8 threads per una velocità di clock che arriva a 4,2 GHz con un TDP di 15 Watt. Le APU Renoir, della famiglia AMD Ryzen 4000, si baseranno sull'architettura Zen 2 a 7 nm e succederanno alla gamma Picasso di terza generazione, introducendo una resa ad alta efficienza e incorporando una GPU Vega più moderna con un set di funzionalità che si avvicinerà alla Radeon VII. Nei test condotti su PCMark il nuovo presunto Ryzen 7 4700U si è dimostrato il più veloce della famiglia, superando del 18% il Ryzen 7 3700U e del 26% il Ryzen 5 3500U. Paragonato con il Core i7-1065G7 della famiglia Intel Ice Lake, considerato il leader nel settore mobile, il nuovo "Renoir" supera la sfida con un incremento prestazionale del 2%.

La lineup di AMD per la quarta generazione di CPU includerà il supporto alle piattaforme FP6 per notebook, fattore che promette l'introduzione di nuove caratteristiche non ancora annunciate. Non resta che attendere ancora qualche settimana per avere un'eventuale conferma dei dati appena mostrati. Il 2020 si prospetta un anno davvero vivace dal punto di vista della competizione hardware.