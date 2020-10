Emergono per la prima volta in Spagna incisioni paleolitiche in stile gravettiano

Scoperta in Spagna, per la prima volta, una grotta contenente le rappresentazioni di alcuni animali in stile gravettiano, una cultura degli uomini del Paleolitico che ha interessato l’intera Europa.

Circa 30000 anni fa si diffuse in Europa uno stile comune denominato gravettiano. Esso racchiudeva una comune matrice nel plasmare gli oggetti di uso quotidiano dei cacciatori e raccoglitori della Preistoria ma anche alcune piccole statuine come, per esempio, le famose Veneri del Paleolitico. Oltre che per gli strumenti e le Veneri, questa cultura europea prevedeva anche delle particolari rappresentazioni artistiche sui muri delle caverne. In particolare, i bisonti erano i soggetti che con più frequenza venivano rappresentati all’interno delle fredde pareti delle caverne del Paleolitico. Solitamente questi animali venivano raffigurati con le zampe e le corna viste di fronte e il resto del corpo di profilo.

Ciò che sorprende di più è che questa cultura si diffuse per tutta Europa nonostante gli spostamenti e le interazioni tra i diversi gruppi di abitanti non fossero molto sviluppati. Ma se, comunque, lo scambio di una statuina, di mano in mano, poteva attraversare l’Europa, più difficile era pensare a come l’arte potesse passare da artista ad artista nell’età paleolitica. Eppure, anche in Spagna, è stata trovata una grotta contenente alcune rappresentazioni in stile Gravettiano comune in Francia e in altre zone del Mediterraneo.

Fino ad oggi, quella che ora è la Spagna sembrava l’unica zona dove non vi fosse quest’arte Gravettiana. Le rappresentazioni murali sono state trovate all’interno di tre grotte nella regione Basca e, in particolare, sono stati rinvenuti poco meno di 20 disegni con bisonti in stile Gravettiano. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista PLOS One da esperti dell’Università di Cantabria, in Spagna, appunto. Le incisioni, ci dicono gli studiosi, sono difficili da distinguere e alcune linee sono state quasi del tutto cancellate ma, nonostante questo, dalle nebbie della storia è stato possibile far riemergere le rappresentazioni di molti animali diversi.

Credit immagine: Garote et al, 2020 (PLOS One)