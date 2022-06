Eminem e Snoop Dogg: il nuovo video musicale punta sugli NFT Bored Ape

La notizia per gli appassionati di rap è l'uscita, un po' a sorpresa, di un nuovo singolo di Eminem e Snoop Dogg, che non sta di certo passando inosservato. Non è tuttavia solamente questo l'aspetto interessante, in quanto il video del brano vede i due artisti effettuare un omaggio al mondo degli NFT, più precisamente a Bored Ape Yacht Club.

Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge, nel corso del video di From The D 2 The LBC, Eminem e Snoop Dogg assumono a più riprese le sembianze delle ormai ben note scimmie, che ricordiamo rientrano tra le collezioni più popolari in ambito di NFT. Non è di certo un mistero il fatto che i rapper coinvolti vedano di buon occhio il mondo dei token crypto, che ricordiamo di fatto "certificano" e danno valore a elementi digitali, in quanto entrambi stanno puntando sugli NFT.

Sul popolare market NFT OpenSea c'è infatti la collezione The Doggies (Snoop Dogg), così come non è un mistero che Eminem abbia acquistato l'NFT Bored Ape #9055, come riportato anche da Bitcoin.com. La cifra spesa in quest'ultimo caso, tra l'altro, si aggirerebbe attorno ai 452.000 dollari. Tuttavia, a quanto pare Eminem non possiede solamente questo NFT, visto che secondo le fonti il suo profilo sarebbe Shady_Holdings.

Insomma, Eminem e Snoop Dogg stanno cercando di riprendersi ancora una volta la scena, questa volta puntando sul mondo web3. L'inaspettata collaborazione sta già facendo discutere su più fronti, tra appassionati di rap e mondo crypto.