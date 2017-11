Emirates presenta il nuovo Boeing 777: un'esperienza di volo mai vista prima

, il più grande operatore ad utilizzare aerei, ha presentato nel corso di una conferenza tenuta a Dubai le nuove cabine per la propria linea di velivoli, che ridefiniscono (nuovamente) l’esperienza di qualità in tutte le classi.

I nuovi design di Emirates prendono ispirazione da veicoli terrestri, in particolare dalle automobili Mercese-Benz S-Class, da sempre associata al lusso nel campo del design di terra, il che la rende la soluzione ideale per le aspirazioni di Emirates, che si è preposta l’obiettivo di offrire gli stessi standard.

La partnership tra la compagnia aerea ed automobilista va oltre la normale ispirazione, ma si integra con un servizio auto di chauffeur che Emirates offrirà ai passeggeri che volano in Prima Classe.

A livello di aerei, sono presenti delle nuove suite con tanto di nuovo pavimento e porte scorrevoli, completate da sedili in pelle morbida e retto reclinabile in posizione orizzontale, per sperimentare l’esperienza a “gravità zero”, ispirata alle lezioni tenute dalla NASA per il rilassamento e l’assenza di peso.

Le suite dispongono di ampi spazi per i passeggeri, in cui questi potranno cambiarsi i vestiti, cenare, e godere di un servizio on-demand. Le suite di Prima Classe sono disposte in file da 1-1-1, il che significa che la suite di mezzo non potrà osservare il mondo esterno attraverso le finestre.

Emirates ha pensato anche a questo attraverso delle finestre virtuali, che daranno loro una visione in tempo reale del cielo.

La Business Class, invece, è ispirata dal design automobilistico, con diamanti su ogni sedile, che può essere anche spostato in posizione completamente piatta per riposare. A livello d’intrattenimento di bordo, sono presenti delle opzioni d’illuminazione personali, ed un mini-bar.

Ovviamente il redesign non poteva non riguardare anche la classe Economy, in cui ogni sedile sarà dotato di uno schermo a LED retroilluminato, supporto touch ed in Full HD.