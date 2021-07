Gli Emirati Arabi Uniti creano la pioggia: ecco i video dell'incredibile evento

Per contrastare la siccità e la calura estiva, una bella pioggerella è proprio quello che ci vuole! Certo, se la pioggia però non si verifica è un problema... per questo motivo negli Emirati Arabi Uniti, dove il mese scorso le temperature hanno superato i 50 °C, si è deciso di creare la pioggia.

Il Centro nazionale di meteorologia degli Emirati Arabi Uniti (NCM) ha condiviso su Twitter alcuni video di un acquazzone che ha colpito il Paese. Durante lo scorso fine settimana, infatti, i bollettini meteorologici hanno avvisato di forti piogge in tutto il territorio, da Dubai ad Abu Dhabi.

Successivamente, sempre sul social network del canarino blu, l'NCM ha suggerito che la causa di questi temporali fosse da ricercare ai loro sforzi di "semina delle nuvole". L'ufficio meteorologico del paese, inoltre, ha anche dichiarato ufficialmente a Gulf News che i giorni di pioggia che si sono verificati recentemente sono da attribuire ai loro progetti di creazione della pioggia.

C'è anche da dire che gli Emirati Arabi Uniti si sono trovati al centro di un tempo instabile già di suo. Con l'aggravarsi della crisi climatica, gran parte del Medio Oriente e del Nord Africa si preparano a un ulteriore calo delle precipitazioni e a siccità più lunghe, profonde e frequenti. Ad Abu Dhabi la piovosità media annuale arriva a soli 42 millimetri e, per giunta, solo durante l'inverno.

Così, per far fronte a questo problema, gli scienziati del paese hanno cercato una soluzione nella pioggia "artificiale". Le tecniche dietro il processo possono variare, ma solitamente viene "sparato" ioduro d'argento o altre particelle cristalline (che hanno una struttura simile al ghiaccio) nelle nuvole, che fungono da nucleo per la formazione di un cristallo di ghiaccio nell'atmosfera.

Non tutti gli scienziati credono in questo metodo e, secondo loro, l'inseminazione delle nuvole potrebbe non avere un impatto significativo sulle precipitazioni. Effettivamente negli Emirati Arabi Uniti le precedenti operazioni di semina hanno portato a un aumento del 15-35% delle precipitazioni... in un luogo in cui abbiamo 42 millimetri di pioggia all'anno non sembrano essere percentuali impressionati.