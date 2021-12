Emirati Arabi Uniti diventano primo paese ad adottare la settimana lavorativa breve

Gli Emirati Arabi Uniti hanno visto crescere la loro popolarità alle stelle negli ultimi tempi. Sia perché è una delle destinazioni più amate dai turisti, sia perché è un vero e proprio paradiso fiscale. Recentemente, inoltre, è stato annunciato che il Paese adotterà la settimana lavorativa breve di 4,5 giorni.

Dal 2022 in poi, i giorni lavorativi per tutti gli enti del governo saranno dal lunedì al giovedì, dalle alle 7:30 alle 15:30, mentre l'orario del venerdì sarà dalle 7:30 alle 12:00. "Gli Emirati Arabi Uniti sono la prima nazione al mondo a introdurre una settimana lavorativa nazionale più breve", ha affermato l'agenzia di stampa del paese.

Buone notizie anche per scuole e università, che seguiranno anche loro le norme della nuova settimana lavorativa. Questa mossa "aumenterà l'equilibrio tra lavoro e vita privata e migliorerà il benessere sociale". Effettivamente sono tanti gli studi che sostengono che una settimana lavorativa corta aumenti di molto la produttività.

Un altro studio condotto da Microsoft Japan ha dimostrato che gli impiegati sono riusciti ad incrementare del 40% la propria produttività, con vendite per dipendente aumentate del 40% rispetto all'anno precedente. Sicuramente questa scelta aumenterà il benessere generale dei lavoratori, e sono numerosi i paesi che stanno iniziando ad avere un occhio di riguardo per la settimana corta, come il Giappone.

Tuttavia, la scelta della settimana corta sembra essere obbligatoria soltanto per gli enti governativi, mentre non è chiaro se questo ordinamento sarà utilizzato anche dai privati. Sicuramente alcuni seguiranno le gesta governative, mentre altri sceglieranno di continuare con la settimana lavorativa "classica". Staremo a vedere cosa diranno i successivi studi sulla questione.