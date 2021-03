Gli Emirati Arabi Uniti hanno intenzione di manipolare il clima

Gli Emirati Arabi Uniti hanno intenzione di aumentare le precipitazioni della nazione con un metodo davvero ingegnoso: manderanno dei droni in cima alle nuvole e poi daranno vita a delle scariche elettriche per innescare dei temporali.

Se ciò dovesse funzionare, questo stratagemma potrebbe aiutare a ricostituire il vacillante approvvigionamento idrico intorno a grandi città come Dubai e inaugurare una nuova era di controllo umano sulle condizioni climatiche. Non è l'unica nazione che ci sta provando: anche la Cina sta cercando di avere il controllo sul meteo.

Gli Emirati Arabi Uniti utilizzano già una tecnologia per creare delle nuvole attraverso la condensa. Questi droni, in pratica, darebbero al paese un controllo ancora maggiore sul ciclo dell'acqua. Come funzioneranno? "Dotati di un carico utile di strumenti di emissione di carica elettrica e sensori personalizzati, questi droni voleranno a basse altitudini e forniranno una carica elettrica alle molecole d'aria, il che dovrebbe incoraggiare le precipitazioni", afferma Alya Al-Mazroui, direttore del programma di ricerca scientifica degli Emirati Arabi Uniti.

Non si tratta di fantascienza, poiché l'inseminazione delle nuvole è una tecnica di modificazione del clima che esiste da decenni. Attualmente circa 24 paesi praticano operazioni di modificazione climatica. Ad esempio, la Cina utilizzò questo sistema a Pechino prima dei giochi olimpici del 2008 al fine di liberare l'aria dall'inquinamento.

In questo caso la tecnologia di controllo del clima sarebbe utilizzata per rendere disponibile l'acqua che, nel deserto, non è facile da reperire.