Le emissioni della Cina superano quelle di tutti i paesi

Pur avendo la possibilità di utilizzare enormi quantità di energia rinnovabile, la Cina fa ancora troppo affidamento sulle centrali a carbone. Si è impegnata a raggiungere emissioni zero entro il 2060, ma non ha ancora presentato nessuna tabella di marcia o un progetto di sviluppo a riguardo.

La Cina ha la popolazione più numerosa al mondo, con un'impronta climatica sempre crescente, questo comporta non poche difficoltà nell'intervenire in modo significativo sulle sue emissioni. Un nuovo rapporto del Rhodium Group, sui gas serra rilasciati nell'ambiente (GHG), ha addirittura mostrato come la Cina abbia emesso una quantità di CO2 superiore a quella diffusa da tutti i paesi sviluppati messi insieme, un record, in negativo, da quando sono state misurate le emissioni nazionali.

Le emissioni globali hanno raggiunto le 52 gigatonnellate di anidride carbonica, aumentando del 12% nell'ultimo decennio, e la quota del "Regno di Mezzo" sta crescendo rapidamente ed inesorabilmente, tale da raggiungere il suo picco di emissioni non prima del 2030, costituendo un reale pericolo per l'ambiente. Lo scorso anno la Cina ha contribuito per il 27% di emissioni globali, superando ampiamente Stati Uniti ed India.

La cosa che allarma di più i ricercatori è che nei dati raccolti si evince come le emissioni pro capite, vedano la Cina molto al di sotto di quelli rilasciati nel mondo occidentale, ed è allarmante poiché questo dato sta cambiando molto velocemente. Se quindi è già il paese con l'impronta climatica maggiore di sempre, cosa potrà diventare quando anche l'indice pro capite si allineerà e supererà gli standard dei paesi sviluppati?

Le crescenti emissioni della Cina mettono il mondo in una posizione molto difficile per quanto riguarda la crisi climatica. I paesi si sono impegnati nel 2015, con l'accordo di Parigi, a fare tutto ciò che è in loro potere per ridurre le emissioni e limitare l'innalzamento della temperatura.

Tuttavia, si è ancora molto lontani dal mantenere tale impegno.