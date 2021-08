Quali emittenti TV trasmettono in HbbTV in Italia? La lista aggiornata

HbbTV sta per Hybrid Broadcast Broadband TV:: si tratta di uno standard televisivo digitale ibrido che si prepone l'obiettivo di armonizzare le trasmissioni TV via digitale terrestre, satellitare e via cavo con l'IPTV nelle smart tv collegate ad internet o dotate di decoder compatibili.

Tramite l'HBBTV le emittenti possono mostrare informazioni aggiunte sulla guida TV, ma anche ulteriori programmi televisivi e la possibilità di effettuare il rewatch in formato on demand.

In Italia le emittenti che trasmettono in HbbTV sono tante, vediamo quali sono.

L'HBBTV di Rai è disponibile su digitale terrestre e satellitare e permette di guardare tanti contenuti in formato on demand, oltre che in diretta streaming. Su digitale terrestre troviamo Rai 4K, di cui abbiamo parlato, mentre in alcune occasioni si può attivare anche Rai Play. Rai TV+, invece permette di accedere a tutti quei canali Rai che non sono sintonizzabili tramite digitale terrestre (tra cui figura Rai 4K HD e Rai Premium HD).

Mediaset su digitale terrestre si affida all'HbbTv per permettere ai propri spettatori di accedere a vari contenuti on demand. Il Biscione ha anche reso disponibile un'app per la pubblicità mirata e permette di seguire la diretta streaming di Radio Montecarlo TV. Su satellite invece è possibile seguire Radio 105 TV, R101 TV e Virgin Radio TV.

La7 su digitale terrestre invece si affida allo standard esclusivamente per la pubblicità mirata, così come TV8 che però dà anche la possibilità di rivedere i programmi dall'inizio.

Il gruppo Discovery utilizza l'HbbTV sia su digitale terrestre che satellite per Discovery+, il servizio che permette di vedere vari contenuti on demand in formato free o pay. Tramite HbbTV inoltre è anche possibile accedere alla diretta streaming di un'ampia gamma di canali gratuiti (Nove HD, Real Time HD, Food Network HD, Giallo HD, K2, Frisbee, DMAX HD, Home and Garden TV HD e Motor Trend HD) ed a pagamento (Investigation Discovery, Discovery Channel, Discovery Sciente, Animal Planet, BBC ed Eurosport 1 e 2).

Dal fronte TV, di recente è stato rinviato lo switch off al DVB-T2.