Emoji Day: ecco quali sono le emoji più utilizzate dagli italiani

In occasione dell'Emoji Day, che si celebrerà domani 17 Luglio 2021, Samsung ha condotto un'interessante ricerca sull'utilizzo delle faccine che in tempi di pandemia sono diventate uno strumento estremamente potente per consentire agli utenti di esprimere le loro emozioni.

La ricerca, che può essere consultata integralmente sul sito web di Samsung, mostra come i maggiori utilizzatori delle emoji siano le donne con età compresa tra i 35 ed i 44 anni, abitanti del Nord Est e Sud Italia. Le donne, rispetto agli uomini, prediligono le emoji più connesse ai sentimenti come il bacio ed il cuore rosso (che sono utilizzate rispettivamente dal 50 e 36% delle intervistate), mentre tra i maschi i più apprezzati sono il pollice alzato e l'occhiolino.

In calce proponiamo la classifica generale delle emoji più utilizzate da entrambi i generi: il primo posto è confermato dal bacio al 41,4%, seguito dalla risata con le lacrime (40,9%) ed il pollice alzato (29,7%).

Samsung osserva che "nonostante l’anno complesso, è interessante notare come complessivamente le prime undici posizioni della classifica siano occupate esclusivamente da emoji connotati positivamente, mentre il primo negativo compaia solo alla dodicesima posizione: si tratta dell’emoji che piange 😭, che raccoglie il 5,6% delle preferenze".

Che le emoji fotografino lo stato d'animo degli italiani ed in generale delle persone è cosa nota, ed infatti compare in sesta posizione della classifica relativa al periodo pandemico più intenso la mascherina, ma anche le mani giunte in preghiera e l'emoji con le lacrime.