Quali sono le emoji più utilizzate del 2021? La risposta dell'Unicode Consortium

Come ogni anno, l'Unicode Consortium, l'istituzione che si occupa di monitorare, regolare e introdurre le emoji sui nostri smartphone, ha pubblicato l'elenco delle emoji più utilizzate del 2021. Sfortunatamente, la lista è rimasta praticamente invariata rispetto a quelle degli scorsi anni, specie a confronto con quella del 2019.

A dominare la top ten delle emoji più utilizzate è "Tears of Joy", ovvero la famosissima faccina che ride fino alle lacrime. L'unica altra emoji che si avvicina alla popolarità di quest'ultima è quella del cuore rosso, anch'essa estremamente utilizzata dagli utenti. Il numero di utilizzi di queste emoji è davvero enorme, mentre il Consorzio Unicode ha calcolato che circa il 92% di coloro che possiedono uno smartphone ha usato le emoji almeno una volta nel 2021.

Completano la parte alta della classifica "Rolling of the Floor Laughing", la versione di "Tears of Joy" ruotata di 45°, "Thumbs Up Sign", cioè il pollice all'insù, e infine l'emoji piangente "Loudly Crying Face". La parte bassa della top 10 è invece occupata dal simbolo "Folding Hands", cioè l'emoji delle mani giunte in segno di preghiera, l'ammiccante "Face Blowing a Kiss", l'innamorata "Smiling Face Three Hearts" e infine le due sorridenti "Smiling Face with Heart-Shaped Eyes" e "Smiling Face with Smiling Eyes". Poiché descrivere a parole un'emoji è molto più difficile di quanto sembri, comunque, vi invitiamo a dare un'occhiata alla classifica nell'immagine in calce.

L'Unicode Consortium fornisce anche interessanti dettagli sull'utilizzo che gli utenti fanno delle emoji: in particolare, nonostante esistano più di 3.600 emoji, le più usate sono un centinaio, che da sole comprendono l'82% di tutte le faccine pubblicate in rete. Tra le emoji più popolari, come potete vedere dalla classifica, vi sono quelle con le facce sorridenti, quelle basate sui gesti, le "emozioni" (cioè i cuori in ogni loro colorazione) e le piante e i fiori. Al contrario, le emoji meno utilizzate sono quelle basate sulle bandiere nazionali, nonostante siano il sottogruppo più numeroso, pari a 238 emoji sul totale.



Inoltre, in occasione dell'Emoji Day 2021, lo scorso luglio, abbiamo pubblicato la lista delle emoji più utilizzate in Italia, mentre l'Unicode Consortium ha promesso a settembre l'arrivo di ben 122 nuove emoji con Unicode 14.