Quali sono le emoji più utilizzate in Italia e nel mondo? Questa mappa ce lo spiega

Dopo aver scoperto quali sono state le emoji più utilizzate del 2021, vi mostriamo oggi un altro dato relativo all'uso delle "faccine" a livello globale: in particolare, una nuova mappa ci mostra quali sono le emoji più utilizzate in ogni Paese del mondo.

La mappa è stata realizzata di Crossword Solver, che ha analizzato più di 9 milioni di tweet geolocalizzati per capire quale fosse l'emoji più utilizzata in ogni Stato del pianeta. In maniera decisamente poco sorprendente, a prevalere nella maggior parte del pianeta è l'emoji "tears of joy", ovvero quella che ride fino alle lacrime.

Quest'ultima, infatti, è la più utilizzata in ben 75 Paesi diversi sparsi su tutti i continenti. Secondo posto invece per il cuore rosso, l'emoji preferita dei romantici di tutto il mondo. Vi sono poi dei casi decisamente particolari, che variano di Stato in Stato: per esempio, in Cina l'utilizzo dell'emoji "Clapping Hands" (l'applauso, per intenderci) è molto più comune che nel resto del mondo perché viene associata a significati romantici e sessuali.

Al contrario, invece, in Grecia inviare il pollice all'insù (Thumbs Up) viene considerato un insulto, perciò l'emoji non viene quasi mai utilizzata dagli utenti greci di Twitter. In Italia, invece, l'emoji di gran lunga più utilizzata è quella del cuore rosso, mentre i nostri più diretti confinanti, ovvero San Marino e il Vaticano, si fanno riconoscere rispettivamente per l'uso della bandiera sammarinese e di "tears of joy".

Chiudono la classifica delle emoji più amate la versione "ruotata" di "tears of joy", la faccina innamorata, la fiamma, le mani conserte in preghiera e lo smiley piangente. Insomma, sembra essercene davvero per tutti i gusti. Potete vedere la mappa elaborata da Crossword Solver in calce a questa notizia oppure, a risoluzione più alta, sul sito dell'azienda che ha effettuato l'analisi.