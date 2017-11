Emojicon: in arrivo le faccine con i capelli rossi, disponibili dal 2018

, il capo del sito, ormai diventato un punto di riferimento per tutto quanto concerne l’Unicode Consortium, il consorzio che gestisce la standardizzazione delle faccine onnipresenti nelle comunicazioni, ha svelato un’interessante novità per l’aggiornamento che vedrà la luce nel corso del 2018.

A quanto pare, infatti, i gestori starebbero lavorando non solo sull’aggiunta di novità per quanto riguarda l’estetica, ma anche sulle emoticon che ritraggono le persone, a cui saranno aggiunti nuovi caratteri facciali e caratteristiche.

Nella fattispecie, appariranno nella lista le faccine con i capelli ricci, sia per quanto riguarda i maschi che le femmine, nuove sfumature di pelle ed anche i capelli rossi e bianchi, con tanto di acconciature afroamericane e faccine completamente calve.

Il via libera ancora non sarebbe arrivato, ma il consorzio la scorsa settimana avrebbe tenuto una riunione presso i quartieri generali di Apple, a Cupertino, che le ha implementate in iOS 11 e macOS da tempo.