Quante emozioni può esprimere il volto umano? Il risultato è straordinario

L’ampio spettro delle emozioni umane può essere espresso grazie alla complessità del volto umano. Gioia, tristezza, ira sono solo alcuni degli stati emotivi che cadenzano lo scorrere delle nostre giornate e, per approfondire la questione, un team di ricerca ha provato a scoprire quante sono le emozioni che il volto umano è in grado di esprimere.

I ricercatori hanno sottoposto a volontari umani una serie di volti computerizzati, ottenuti mediante l’utilizzo di un sofisticato software grafico. Dopo ogni volto i partecipanti allo studio hanno dovuto esprimere le emozioni provocate dalle espressioni facciali. A proposito conoscete le 16 espressioni facciali più comuni al mondo?

Analizzando i risultati ottenuti, gli studiosi hanno potuto confermare che il riscontro emotivo di un volto umano assume una quantità di sfaccettature tali da rendere le espressioni facciali variegate tanto quanto sono le tipologie di volto umano.

Ciò non solo è dovuto alle differenze espressive ma anche all’interpretazione che se ne può dare. Gli stessi movimenti di alzare il sopracciglio o aprire la bocca, infatti, possono esprimere differenti tipi di informazioni emozionali. Prendendo ad esempio un naso arricciato, questi può trasmettere sia rabbia che tristezza.

Secondo Rachael Jack, professoressa presso l'Università di Glasgow, “Questa ricerca affronta la questione fondamentale di come le espressioni facciali raggiungano il complesso compito di comunicare messaggi emotivi" e continuando "Utilizzando volti generati dal computer combinati con risposte percettive umane soggettive e nuovi strumenti analitici, dimostriamo che le espressioni facciali possono comunicare complesse combinazioni di informazioni sulle emozioni tramite segnali facciali multiplexati".

I volontari utilizzati per lo studio avevano la possibilità di suddividere le emozioni recepite dai volti digitali in sei differenti categorie, come felicità, sorpresa, paura, disgusto, rabbia e tristezza, e due dimensioni, di positività o di negatività. In ultimo dovevano determinare se il viso apparisse in uno stato di calma o eccitazione.

Da questa modalità di identificazione è possibile sancire espressioni multivalenti note come segnali multiplex, rappresentati da movimenti che combinano una delle sei categorie ed una dimensione e denotanti rappresentazioni congiunte di diverse tipologie di emozioni.

Lo studio pone l’attenzione non solo sull’ampio spettro di emozioni che traspaiono dal volto umano, ma anche il modo in cui vengono percepite a seconda dell’individuo.

Le applicazioni future di questo tipo di ricerca potranno fornire, ai campi della robotica e della realtà virtuale, un palco di conoscenze e dati da applicare agli esseri artificiali del futuro per renderli capaci di esprimere emozioni umane. I ricercatori, infatti, sono intenti a continuare lo studio, associandolo a scansioni cerebrali dei soggetti così da meglio decodificare gli stimoli di percezione sensoriale.

"Questi risultati migliorano la nostra comprensione fondamentale del sistema di comunicazione umana con implicazioni dirette per la progettazione di IA socialmente interattive, inclusi robot sociali e avatar digitali per migliorare le loro capacità di segnalazione sociale" conclude Jack.

Ciò è molto affine ad un esperimento murino, nel quale una IA ha riconosciuto le emozioni dalle espressioni facciali dei topi.

Di seguito vi proponiamo alcuni dei volti digitali creati per l'esperimento dall'Università di Glasgow.