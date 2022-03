Gli 'empatici oscuri' sono le persone più pericolose: uniscono empatia ai tratti del male

Le persone con "tratti oscuri della personalità", intese come quelle che, per esempio, sono etichettate come “psicopatiche” o “narcisiste”, possono essere anche particolarmente empatiche. Un nuovo studio, infatti, avrebbe identificato un gruppo di individui definiti “empatici oscuri”, ritenuti dagli esperti particolarmente pericolosi.

L’analisi pubblicata su Personality and Individual Differences ha cercato di stabilire quali sono i tratti oscuri che caratterizzano queste persone, in un campione di 1000 individui a cui è stato chiesto di completare dei questionari auto valutativi su empatia e “triade oscura” (ovvero psicopatia, machiavellismo e narcisismo, considerati tratti oscuri della personalità). Dopodiché, con l’analisi delle combinazioni dei tratti hanno stabilito che esiste un gruppo evidente di persone con punteggi alti sia sui tratti oscuri, sia sull’empatia; nello specifico, si parla del 20% degli individui intervistati. A proposito, sapete che forse la psicopatia non è un disturbo mentale?

Osservando nel dettaglio la loro risposta a fattori come aggressività, personalità generale, vulnerabilità psicologica e benessere, è stato quindi stabilito che questi “empatici oscuri” non sarebbero particolarmente aggressivi; tuttavia, sarebbero abili nel ferire e manipolare le persone attraverso esclusione sociale, umorismo, induzione del senso di colpa e altri gesti che eliminerebbero coloro che si trovano “nel loro mirino”.

L’empatia nei loro casi servirebbe quindi a stimolare il piacere di essere con le persone e interagire con loro, ma al contempo di analizzarle fino in fondo cosicché sia possibile manipolarle in maniera alquanto cinica in caso di bisogno. Contemporaneamente, gli empatici oscuri sembrerebbero non essere particolarmente affetti da depressione, ansia o stress, bensì manifesterebbero rabbia e ostilità in modi subdoli come quelli detti sopra.

Proprio alla luce di questi comportamenti, i ricercatori si sono sentiti sufficientemente sicuri della loro tesi: i “Dark Empaths” o “empatici oscuri” sono tra le persone più pericolose in quanto è difficile individuare i loro tratti oscuri, ergo possono agire indisturbati e recare danno nei momenti più inaspettati, sfruttando la loro empatia.

