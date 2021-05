L'Empire State Building festeggia i suoi 90 anni di storia

Sono passati 90 anni da quel 1 Maggio 1931, quando venne inaugurato dal presidente Hoover l'edifico che sarebbe divenuto simbolo di una nazione per gli anni a venire. Passato alla storia per i suoi primati e per essere divenuto un'icona della cultura pop.

Protagonista del quartiere di Midtown Manhattan, uno dei simboli principali di New York, già nel periodo della sua inaugurazione passò alla storia per i suoi vari primati:

essere stato il più alto grattacielo del mondo con i suoi 443 metri

essere stato il più rapido ad essere costruito, in soli 13 mesi , con l'ultimo periodo in cui vennero ultimati i piani al ritmo di quasi uno al giorno

, con l'ultimo periodo in cui vennero ultimati i piani al ritmo di quasi uno al giorno essere stato il primo edificio al mondo ad avere oltre 100 piani, 6500 finestre e più di 100km di tubature

Già questi numeri fanno capire l'imponenza del progetto e di come averlo attuato nel 1931 fosse stato motivo di orgoglio e meraviglia per i newyorkesi e per l'America tutta. Senza contare il fatto che L'Empire, subito dopo l'inaugurazione, si trovò suo malgrado anche del periodo economico peggiore della storia in piena grande depressione, con uffici, locali ed interi piani che rimasero completamente vuoti e che gli valsero il triste appellativo di Empty State Building.

Con il rischio di finire in bancarotta già poco dopo la sua apertura, grazie alla lungimiranza della società di gestione, venne sfruttata la sua considerevole altezza per reindirizzare il suo utilizzo come attrattiva turistica con la terrazza osservatorio posta all'ultimo piano, risultando una delle scelte più remunerative che avrebbero potuto attuare, basti pensare che già solo nel primo anno gli introiti eguagliarono quelli della rendita degli affitti.

Oggi, come 90 anni fa quindi, L'Empire State Building continua ad essere la meta preferita da milioni di viaggiatori all'anno, grazie anche agli ammodernamenti degli ultimi anni che ne hanno rinnovato l'attrattiva con un nuovo scenografico ascensore di vetro, un nuova terrazza panoramica ed un moderno spazio espositivo.

Voi lo avete mai visitato? Vi ricordate di quali film è stato lo sfondo?